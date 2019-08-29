Galatasaray transfer haberleri: Youcef Belaili transferinde sıcak gelişmeler

Monaco'dan Falcao transferine odaklanan Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Tunus'tan Esperance forması giyen sol kanat oyuncusu Youcef Belaili ile ilgilendiği iddia edildi. Cezayir Milli Takımı forması da giyen ve Feghouli'nin takım arkadaşı olan Belaili transferiyle ilgili yapılan haberin detayları burada...
Giriş Tarihi: 29.8.2019 09:06
Cezayir basınından DZ Foot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Youcef Belaili'yi kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferin olumlu sonuçlanması için Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi satması gerektiği bilgisi verildi.