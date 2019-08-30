Son dakika haberi: Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, son olarak Antalyaspor forması giyen Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Kariyerinin büyük bölümünü Fransa'da geçirdikten sonra 2017 yılında Medipol Başakşehir ile Türkiye macerasında başlayan deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da geçirmişti. Akdeniz ekibinde 27 resmi maçta görev alan Erdinç, bu maçlarda 14 gol atıp 3 asist yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.



Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"