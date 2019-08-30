Trabzonspor gerildi ama sevindi

ABDÜLKADİR'DEN İYİ HABER

TRABZONSPOR, AEK karşısında ilk yarıda bir de sakatlık şoku yaşadı. Karşılaşmanın 44. dakikasında Abdülkadir Ömür sol dizinden sakatlanarak kendini yere bıraktı. Oyun alanına gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrol sonrasında genç oyuncu oyuna devam edemedi. Sol dizinde darbeye bağlı ödem tespit edilen genç futbolcunun tedavisine başlandığı ve pazar günü oynanacak kritik Fenerbahçe maçında forma giyeceği belirtildi.

Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında da sakatlık yaşayan Abdülkadir, dünkü maçın ilk yarısı bitmeden sahayı sedye ile terketti.

DERS ALACAĞIZ

Sörloth'un yanı sıra iki stoper Hosseini ve Hüseyin'i yedek soyunduran teknik direktör Karaman, "İlk yarıdaki oyun kabul edilemezdi. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız" dedi.

AVRUPA LIGI'NDE KURA GÜNÜ

TRABZONSPOR'UN play-off turunda AEK'yı elemesiyle birlikte Türkiye'nin üç takımla yer alacağı Avrupa Ligi'nde gruplar, bugün Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak. Bordo-mavililer, 4. torbada yer alacak. Kura çekimine Beşiktaş birinci, Başakşehir ise 3. torbadan katılacak. Son olarak İngiliz Chelsea'nin kazandığı Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

18

AEK Teknik Dikertörü Kostenoglou'nun yapmaya çalıştığı değişiklik herkesi güldürdü. Giakoumakis oyuna girecekten kalkan tabelada 18'i gören oyuncular şaşırdı zira sahada bu numarayı giyen biri yoktu.

MİKEL'DEN HATA ÜSTÜNE HATA!

TRABZONSPOR büyük beklentilerle transfer ettiği Obi Mikel dün gece de yaptığı kritik hata ile rakibin golle buluşmasına neden oldu. 29'uncu dakikada rakibini çekerek penaltıya sebep olan Obi Mikel 36'da yerini Sörloth'a bıraktı. Öte yandan pozisyonun başlangıcının dışarda olmasına rağmen İngiliz hakem Michael Oliver'ın penaltı kararı vermesi bordo-mavililerden büyük tepki aldı.

İŞTE OBİ MİKEL'İN KÖTÜ KARNESİ

18 AĞUSTOS: Kasımpaşa maçında kendisine çarpan top gol oldu.

25 AĞUSTOS: Malatya maçında yine kendisine çarpan top gol oldu.

29 AĞUSTOS: AEK karşısında penaltı yaptırdı.

20 MAÇLIK SERİ BİTTİ

TRABZONSPOR'UN 20 maçlık yenilmezlik serisi dün sona erdi. 26 Şubat'taki Ümraniyespor yenilgisinden beri oynadığı 16'sı resmi, 4'ü hazırlık olmak üzere 20 karşılaşmayı da kaybetmeyen bordo-mavililer, AEK karşısında 184 gün sonra mağlubiyet ile tanıştı. Trabzonspor Avrupa Ligi'nde de ilk kez mağlup oldu.?

STURRİDGE TRİBÜNDE?

Trabzonspor'un flaş transferi Sturridge, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. İngiliz futbolcu mücadeleyi locadan izledi.?