UEFA Avrupa Ligi kura çekimi (Canlı) Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları çekimi Fransa'nın Monaco kentinde TSİ 14.00'te başladı. Grup kuraları çekiminde Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un grubu ve rakipleri belli oluyor. 48 takımın yer aldığı kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılıyor.

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

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KURA ÇEKİMİ BAŞLADI...

A GRUBU: Sevilla, Apoel, Karabağ

B GRUBU: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö,

C GRUBU: Basel, Krasnodar, Getafe

D GRUBU: Sporting Lizbon, PSV Eindhoven

E GRUBU: Lazio, Celtic

F GRUBU: Arsenal, Eintracht Frankfurt

G GRUBU: Porto, Young Boys, Feyenoord

H GRUBU: CSKA Moskova, Ludogorets

I GRUBU: Wolfsburg, Gent

J GRUBU: Roma, Borussia Monchengladbach

K GRUBU: BEŞİKTAŞ, Braga,

L GRUBU: Manchester United, Astana

Temsilcilerimiz bulundukları torbadaki takımlarla ve birbirleriyle eşleşemeyecek. Muhtemel rakipler şöyle:

1. TORBA: BEŞİKTAŞ, Manchester United, Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Dinamo Kiev, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg

4. TORBA: TRABZONSPOR, AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros