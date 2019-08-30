UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçlarını deplasmanda oynayacak Türk ekiplerinden Beşiktaş Slovakya'nın Slovan Bratislava, Medipol Başakşehir İtalya'nın Roma, Trabzonspor da İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupasında mücadele eden Türk takımlarının fikstürü şöyle:
- BEŞİKTAŞ
K Grubu'nda Portekiz'in Braga, İngiltere'nin Wolverhampton ve Slovakya'nın Slovan Bratislava takımlarıyla eşleşen Beşiktaş'ın maç programı:
19 Eylül Perşembe:
22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş
3 Ekim Perşembe:
19.55 Beşiktaş-Wolverhampton
24 Ekim Perşembe:
19.55 Beşiktaş-Braga
7 Kasım Perşembe:
23.00 Braga-Beşiktaş
28 Kasım Perşembe:
20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava
12 Aralık Perşembe:
23.00 Wolverhampton-Beşiktaş
- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşen Medipol Başakşehir'in maç programı:
19 Eylül Perşembe:
22.00 Roma-Medipol Başakşehir
3 Ekim Perşembe:
19.55 Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach
24 Ekim Perşembe:
19.55 Medipol Başakşehir-Wolfsberger
7 Kasım Perşembe:
23.00 Wolfsberger-Medipol Başakşehir
28 Kasım Perşembe:
20.55 Medipol Başakşehir-Roma
12 Aralık Perşembe:
23.00 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir
- TRABZONSPOR
C Grubu'nda İsviçre'den Basel, Rusya'dan Krasnodar ve İspanya'dan Getafe ile eşleşen Trabzonspor'un maç programı:
19 Eylül Perşembe:
19.55 Getafe-Trabzonspor
3 Ekim Perşembe:
22.00 Trabzonspor-Basel
24 Ekim Perşembe:
22.00 Trabzonspor-Krasnodar
7 Kasım Perşembe:
20.55 Krasnodar-Trabzonspor
28 Kasım Perşembe:
18.50 Trabzonspor-Getafe
12 Aralık Perşembe:
20.55 Basel-Trabzonspor