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, transferinde mutlu sona geldi

, Brezilyalı ön libero için ile haftalardır yürüttüğü pazarlıkları sonuçlandırdı. Sarı-lacivertliler, 5.5 milyon Euro bonservis bedelini peşin ödeyecek. 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan futbolcu ise bonuslarla birlikte sezon başına 3.5 milyon Euro alacak.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019
Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona geldi

Fenerbahçe, ön libero sorununu Luiz Gustavo ile çözdü. Marsilya ile Brezilyalı 6 numara için uzun süredir pazarlık halinde olan sarı-lacivertli kulüp, transferi 5.5 milyon Euro'ya bitirdi.

Fransız kulübüne bu paranın peşin ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe Gustavo ile 2+1 yıllık mukavele imzalayacak. 32 yaşındaki futbolcunun, bonuslarla birlikte sezon başına 3.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu daha önceden sarı-lacivertlilerle anlaşmış ve kulübüne bu transferin gerçekleşmesi için baskı yapmıştı.

Tecrübeli oyuncunun, İstanbul'da kalacağı ev ve çocuğunun gideceği evin de belli olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, bu sezon Gustavo ile birlikte Marsilya'dan ikinci transferini gerçekleştirdi.

Kanarya, daha önce de Fransız ekibiyle sözleşmesini fesheden Adil Rami'yi kadrosuna katmıştı.

Şimdi hedef sol bek

Fenerbahçe, Kolarov için yeniden girişimde bulunacak. Olmazsa Melnjak için Rize'ye 1.5 milyon Euro önerecek

Gustavo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe şimdi de sol bek transferine yoğunlaştı. Uzun süredir gündeminde olan ancak bir türlü anlaşmaya varılamayan Kolarov için yeniden Roma ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, bu girişimden sonuç alamazsa Çaykur Rizespor forması giyen Dario Melnjak'a dönecek. Karadeniz ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif edilerek bu transfer bitirilmeye çalışılacak.

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Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferinde mutlu sona geldi
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