Galatasaray kırmızıda kükredi

BABEL DURMUYOR

Galatasaray forması altında 5'i hazırlık maçı olmak üzere 9 karşılaşmaya çıkan Ryan Babel, Kayseri karşısında attığı gol ile gol sayısını 6'ya yükseltti. Deneyimli oyuncu Konya sonrası Kayserispor ağlarını da havalandırmayı başarırken, hazırlık maçlarında da Leipzig'e 3, Bordeaux'a 1 gol atmıştı.

400

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün gece ligdeki 400. maçına çıktı. Galatasaray'da 330 maça çıkan tecrübeli teknik adam bu maçlarda 240 galibiyet, 96 beraberlik ve 64 mağlubiyet aldı.

BELHANDA: ACI ÇEKİYORUZ

Galatasaray formasıyla geçen sezon 35 maçta 4 gol, bu sezon ise 3 maçta (Akhisar, Kayserispor) 2 gol bulan Belhanda son üç golünü de deplasmanda attı. Faslı yıldız maçtan sonra ise, "Biraz zor oldu, acı çektiğimizi söyleyebilirim. Biz onlara gol atma fırsatı sunduk. Üç puan özgüvenimiz için çok önemliydi. Daha fazla çalışmalıyız" dedi.

AMATÖRLER PROFESYONEL OLMUŞ!

"G.Saray yalnızlaştırılıyor" diyen Fatih Terim sert konuştu...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından sert açıklamalar yaptı: "Çok renkli, elektrikli maç oldu. 3 puan için sevinçli ve mutluyum. Ancak bir atmosfer yaratıldı. Geçen sene de söylemiştim; 'Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor. Örgütlü, organize işler ama amatör' diye... Bu sene profesyonelce işler var. Demek geçen sene kullandığım amatör kısmına alınmışlar ki artık profesyoneller. Bunu maç için değil dışarısı için söylüyorum. Galatasaray camiasına tekrar, söylüyorum, bir bütün olarak durabilmeliyiz. G.Saray ki maçta puan kaybetti, kimse yabancı konusunu konuşmadı." Tecrübeli çalıştırıcı transferler için ise "Hiç kolay durumda değiliz. Sadece forvet değil, başka yerlere de oyuncu alabiliriz. Pazartesi günü son ana kadar çalışacağız. İki günde iyi şeyler olacağına inanıyorum" yorumunu yaptı.

69

Son üç sezonda Belhanda'nın forma giydiği Süper Lig maçlarında G.Saray'ın galibiyet yüzdesi %69,6 (39/56), oynamadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzdesi %40 (6/15).



BABEL OFSAYT

Galatasaray atağında Feghouli'nin kaleciden dönen şutunu Babel tamamladı ama VAR uyarısı ile ofsayt yüzünden gol iptal edildi.



ELLE OYNAMA

Babel'in kafa vuruşunda top Kayserispor stoperi Abdennour'un eliyle buluştu. VAR incelemesi sonucu hakem Öğretmenoğlu penaltı verdi.



EMRE OFSAYT

Feghouli'nin pasında Emre Mor'un ortasını Babel gole çevirdi. Ancak VAR'da Emre'nin pozisyonunda ofsayt tespit edildi ve skor değişmedi.