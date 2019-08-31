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'dan Webo hamlesi

TFF 1. Lig'de ilk 2 haftada 1 galibiyet ve yenilgi alan Ekol Göz , transferde bombayı patlattı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019 12:52
Menemenspor'dan Webo hamlesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Son olarak Uruguay'da Nacional de Football ekibinde top koşturan 37 yaşındaki Kamerunlu İzmir'e davet edildi. Kariyerinde 1 sene daha futbol oynamak isteyen Webo'nun pazartesi gününe kadar Menemenspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Türkiye'ye ilk olarak 2011-2012 sezonunda Medipol Başakşehir'e gelen Webo, 1.5 yıl bu kulüpte forma giydi. Başakşehir'de 56 resmi maça çıkıp 24 gol kaydeden Webo, 2012-2013 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerde 2.5 sezon görev yapan Pierre Webo şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin ardından Osmanlıspor'a giden Webo, Gazişehir FK'da da oynadı.

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Menemenspor'dan Webo hamlesi
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