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Penaltı avcısı Stachowiak

Süper Lig ekiplerinden ’un kalesini koruyan , 3 maçta da kurtardığı penaltılar ile dikkatleri üzerine çekti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2019 12:31
Penaltı avcısı Stachowiak

Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile karşılaşan Denizlispor'un kalesini koruyan Polonyalı kaleci Adam Stachowiak, o maçta Selçuk İnan'ın kullandığı penaltı atışını kurtarmayı başarmıştı.

Süper Lig'in ikinci maçında Antalyaspor'a konuk olan Denizlispor'un tecrübeli kalecisi, bu maçta da Aatıf Chahechouhe'nun penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Son olarak dün Göztepe deplasmanına konuk olan Denizlispor'da, kaleci Adam Stachowiak yine kalesinde devleşti. Göztepe'nin kazandığı penaltı vuruşunu Soner Aydoğdu kullandı. İki tecrübeli oyuncunun düellosundan kaleci Stachowiak galip çıktı.

Denizlispor, Süper Lig'de gol yemeyen tek takım unvanını koruyor.

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Penaltı avcısı Stachowiak
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