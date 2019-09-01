Ümraniyespor galibiyete alıştı

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor'u 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin 36. dakikada Muhammed Enes'in golü ile 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında kazanılan penaltıyı Emircan gole çevirdi ve 72'de skor eşitlendi: 1-1. 90+5'te Ümraniyespor'un kullandığı korner atışında ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Serkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak İstanbulspor savunmasına da çarparak ağlara gitti: 2-1. İstanbulspor'dan Welington, 71'de kırmızı kart gördü.

DADAŞ ÜÇLÜK ATTI

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, 10 kişi kaldığı maçta sahasında Boluspor'u 1-0 yenerek 3 puanla tanıştı. 33. dakikada Hasan Hatipoğlu'nun kırmızı kart görmesiyle eksilen mavi-beyazlılara galibiyeti getiren gol 75. dakikada Taylan Antalya'nın asistinde İbrahim Akdağ'dan geldi. Boluspor ise 3. maçında ikinci yenilgisini alırken, 1 puanda kaldı.