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, Nijeryalı orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2019 20:39
Çaykur Rizespor, Umar Aminu'yu transfer etti

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer verdiği Umar Aminu'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çaykur Rizesporumuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul'da imzaladı. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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Çaykur Rizespor, Umar Aminu'yu transfer etti
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