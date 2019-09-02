Çaykur Rizespor, Umar Aminu'yu transfer etti

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Çaykur Rizespor, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer verdiği Umar Aminu'yu 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çaykur Rizesporumuz geçtiğimiz sezon kiralık olarak formamızı giyen Umar Aminu ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu kendisini 3+1 yıllığına yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeyi Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile bugün İstanbul'da imzaladı. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."