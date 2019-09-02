Son dakika: Radamel Falcao resmen Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti

Son dakika haberi; Galatasaray, Kolombiyalı forvet Rademel Falcao'yu renklerine bağladığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, transferi için Fransız ekibi Monaco ile görüşmelere başlandığını dün açıkladığı 33 yaşındaki yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

"Kaplan, şimdi aslanlarla birlikte!"

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Çok doğru bir karar vermişim"

Transferiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, sarı kırmızılı taraftarlarca karşılandığı havaalanından çok farklı duygularla ayrıldığını ve taraftarla uzun uzun vakit geçirmek istediğini söyledi. "Havaalanından çok farklı ve yoğun duygularla ayrıldım. İçeriye girmek istemedim hatta uzun dakikalar orada taraftarımızla birlikte olmak istedim. O yüzden ailemi de getirdim, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu bildiğim ve böyle bir karşılamanın olacağını tahmin ettiğim için tek gelmek istemedim. Ailem de burada olsun istedim, eşim ve çocuklarım da yanımda olsun istedim. Bir kez daha anladım ki çok doğru bir karar vermişim."

"Bütün çabalar ve dik duruşum boşuna değilmiş"

Falcao transfer süreciyle ilgili olarak kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve takım kaptanı Fernando Muslera'ya teşekkür etti. "Çok mutluyum. Bu süreçte Başkanımız ve Abdurrahim Bey çok fazla uğraştılar. Yusuf Bey ve Fernando Muslera da aynı şekilde çok uğraştılar. Bugün bir kez daha gördüm ki verilen bütün çabalar ve benim dik duruşum boşuna değilmiş. İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim, hayatımdaki en büyük anlardan biriydi belki de."