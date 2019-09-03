Avcı’nın kararı Abdoulay Diaby

BUGÜN NELER OLDU

Uzun süredir uğraş verdiği forvet takviyesini son gün çözen siyah-beyazlılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu.Bunu değerlendiren transfer komitesi ile teknik direktör Abdullah Avcı, yaptıkları mesaide Diaby'nin takım için daha faydalı olacağına karar kıldı.Sabah saatlerinde Diaby için kulübüyle temasa geçen ve anlaşmayı hızlı bir şekilde tamamlayanDün öğle saatlerinde İstanbul'a gelen deneyimli oyuncu daha sonra sağlık kontrolünden geçerek Beşiktaş'a resmi imzayı attı.milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Diaby'ye bu yıl için 1.5 milyon Euro maaş ödemesi yapılacak. Portekiz ekibinde geçen sezon 40 maçta forma giyen 1.73 boyundaki hücum oyuncusu, 7 gol atarken 8 de asist yaptı. Kariyerinin en önemli çıkışını Belçika ekibi Club Brugge'de yapan Diaby, geçen yıl 4.5 milyon Euro'ya Lizbon'un yolunu tutmuştu.Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Marcelo Guedes, dün sürpriz bir şekilde İstanbul'a gelerek kulübü ziyaret etti. Yaz döneminde Beşiktaş'a döneceği konuşulan ancak Lyon'da kalan Brezilyalı futbolcu, başkan Fikret Orman'ı ziyaret etti. Sıcak sohbetin ardından Orman'a formasını hediye eden 32 yaşındaki stoper yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu