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: Kesin şampiyonuz

kalecisi , 'nun transfer haberini aldığı an yorumu patlattı: "Hem ligde şampiyonluğa ulaşacağız hem de Avrupa'da başarılı olacağız" Benzer tepkiyi Tudor'un yerine Terim'in göreve geldiğinde de veren Uruguaylı kaleci, "Topu ileri taşımakta sıkıntımız yoktu. Falcao ile gol atma konusunda da sorun kalmayacak. Ceza sahası içinde kusursuz bir bitirici" dedi ve ekledi:

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019
Fernando Muslera: Kesin şampiyonuz
Fatih Terim, Aralık 2017'de Tudor'un yerine göreve gelirken, bu haberi duyan Fernando Muslera'nın ilk yorumu "Kesin şampiyonuz" olmuştu. Terim konusunda haklı çıkan Uruguaylı file bekçisi, 1.5 yıl sonra benzer tepkiyi Falcao için verdi. Kolombiyalı yıldızın transferini öğrenen Uruguaylı kaleci, "Topu ileri taşımakta sıkıntımız yoktu. Falcao ile gol atma konusunda da sorun kalmayacak. Ceza sahası içinde kusursuz bir bitirici. Transfer döneminde çok iyi bir takım kuruldu. Falcao ile hem ligde şampiyonluğa ulaşacağız hem de Avrupa'da başarılı olacağız'' dedi.

FALCAO İÇİN RÖTAR YAPTI
Milli arada ülkesi Uruguay'dan davet alan Fernando Muslera, Falcao'ya 'hoş geldin' demek için uçak biletini bir gün erteletti. Yeni takım arkadaşı İstanbul'a iner inmez telefonla Kolombiyalı forvete ulaşan Muslera, gece de Kolombiyalı golcüyü konakladığı otelde ziyaret etti. Sosyal medyadan 'Hoş geldin kaplan' paylaşımı ile mutluluğunu tüm takipçileriyle paylaştı.
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Fernando Muslera: Kesin şampiyonuz
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