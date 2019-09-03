Fernando Muslera: Kesin şampiyonuz

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Terim, Aralık 2017'de Tudor'un yerine göreve gelirken, bu haberi duyan Fernando Muslera'nın ilk yorumu "Kesin şampiyonuz" olmuştu. Terim konusunda haklı çıkanKolombiyalı yıldızın transferini öğrenen Uruguaylı kaleci,Ceza sahası içinde kusursuz bir bitirici. Transfer döneminde çok iyi bir takım kuruldu. Falcao ile hem ligdededi.Milli arada ülkesi Uruguay'dan davet alan Fernando Muslera, Falcao'yademek için uçak biletini bir gün erteletti. Yeni takım arkadaşı İstanbul'a iner inmez telefonla Kolombiyalı forvete ulaşan Muslera, gece de Kolombiyalı golcüyü konakladığı otelde ziyaret etti. Sosyal medyadanpaylaşımı ile mutluluğunu tüm takipçileriyle paylaştı.