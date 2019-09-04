Galatasaray'ın takım bütçesi 60 milyon Euro

Falcao 5 milyon Euro ile Galatasaray'da en çok kazanan isim olurken, sarı-kırmızılı kulüp 2019-20 sezonunda mevcut futbol takımına 46 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Diagne ve Mitroglou'na verilecek 3 milyon Euro, primler ve imza paraları ile bu rakam 52 milyon Euro'ya çıkacak. Vergi de dikkate alındığında Galatasaray'ın bu sezon için geçerli maaş bütçesi 60 milyon Euro.

LINNES KONTENJANA TAKILDI!

SÖZLEŞMELI 15 yabancı futbolcuya sahip olan Galatasaray, Süper Lig için TFF'ye maksimum 14 yabancı bildirebiliyor. Bu nedenle Kasımpaşa'ya kiralık transferi gerçekleşmeyen Linnes'in mukavelesi dondurulacak.

G.SARAY'IN YABANCILARI

1 Muslera

2 Mariano

3 Luyindama

4 Marcao

5 Nzonzi

6 Seri

7 Belhanda

8 Feghouli

9 Babel

10 Falcao

11 Andone

12 Lemina

13 Donk

14 Linnes

15 Nagatomo

FFP OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

FERNANDO'YU 4.5 milyon Euro'ya satan, Ozornwafor'u 200 bin Euro'ya kiralayan Galatasaray, FFP'ye takılmamak için Diagne ve Mitroglou'nu gönderirken sarı-kırmızılı kulübün kasasına 4.6 milyon Euro'luk giriş sağladı. Okan Kocuk ve Taylan Antalyalı'nın 1 milyon Euro'yu bulan bonservis bedelleri imza parası olarak ödendi.

KOMBİNELERDE KAPLAN BEREKETİ

GALATASARAY'IN kadrosuna kattığı "Kaplan" lakaplı Radamel Falcao, taraftarları da ateşledi. Sarı- kırmızılılar bu transfer sonrası kombinelere hücum etti. Satılan kombine sayısının toplamda 40 bine yaklaştığı öğrenildi. Localara da talepler çoğaldı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki her maçın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

FATİH TERİM VE DAVALA PFDK'DA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçının basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca yardımcı antrenör Ümit Davala'nın da 'hakaret' nedeniyle 41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi. Terim,"Geçen sene hatırlarsanız 'Organize ama amatör bir kötülük var' demiştim. Amatör lafıma alınmış olacaklar ki bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.