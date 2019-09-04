TFF görevini yapsın

Kamuoyu üzerinden demeçlerle hakemlerin baskı altına alınmasının önüne geçilmezse herkes konuşacak. TFF Başkanı'nı arayıp, 'Biz buna spor adamı olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz ama büyük zarar görüyoruz. Siz uygulamazsanız biz de konuşacağız' dedim. Ya kendi hukukları içinde çözecekler ya da kötüye prim verildiği bir noktaya gidecekse biz de konuşacağız. Hakemler hata yapıyorlar ama hep beraber bunu güzel bir lig haline getirmemiz lazım. Buna hizmet edecek tek kulüp Beşiktaş değil.



Gelecek yıl yaz kampı Gerede'de?: Beşiktaş'ın Bolu'nun Gerede ilçesinde kurduğu tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı?

SISTEMIN ZOR OLACAĞINI BILIYORDUK

YILLARDIR 4-2-3-1'le oynarken Abdullah Hoca ile yeni bir sisteme geçiyoruz. Zor olacağını biliyorduk. Her hafta üstüne koyarak geliyoruz. Kötü oynayıp kazanmaktansa, ışık veren bir takım olmasını tercih ederim. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayıdır. Taraftarlarımıza büyük görev düşüyor. Camialarının arkasında olsunlar. İyi yolda gittiğimizi düşünüyorum.

ABOUBAKAR'I BIR BIR ANLATTI!

GENÇ ve hedefi olan isimler aldık. Aboubakar için niyet ettik ama dizlerinde kronik sakatlıkları vardı. MR'larını istedik göndermedi. Porto'dan 2.900 gibi bir ücret alıyormuş. 900'ünü biz öderiz dediler biz de 2 milyonunu ödeyelim dedik. Aboubakar 500 daha fazla isterim dedi. Bu zihniyette Beşiktaş'a gelmesinin doğru olmayacağına karar verdik.

Q7'YE SON GÜN 'GİT' DEMEDİK

BEŞIKTAŞ taraftarı bilsin ki Quaresma'ya son gün git demedik. 6 aylık bir süreçti. Devre arası ikinci başkanımız Serdal Adalı'nın evine gitmiş, İstanbul'da karısının mutlu olmadığını, ayrılmak istediğini ifade etmiş. Arabistan'dan teklifler vardı herhalde. Sonuca ulaşmayınca kalma kararı verdi. Kulübe 3 kez ihtarname çekti hepsini ödedik. 3 Temmuz'da yine Serdal Adalı üzerinden kadroda düşünmediğimizi ilettik. Takımın kampına alınması gerektiğini ve daha kolay kulüp bulacağını söyledi. Ömrü hayatındaki en çok oynadığı kulüp Beşiktaş'ken o hedef olarak beni aldı.