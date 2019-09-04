Trabzonspor'a 39 milyon TL kâr

Trabzonspor geride kalan transfer sezonunda yıllık ücretleri toplam 40 milyon TL olan 8 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle belirli bir limitin içerisinde kalması gereken bordo- mavili kulüp kadrosuna kattığı 16 oyuncuyu için 30 milyon TL bonservis bedeli ve imza parası ödedi. Fırtına, söz konusu futbolcularla da 41 milyon TL ücret karşılığında anlaşmaya vardı.

Yusuf Yazıcı'nın satışından elde edilen 110 ?milyon TL'den alınan oyunculara ödenen toplam 71 milyon TL düşülünce Trabzonspor 39 milyon TL kâr yaptı. Bu, kulüp tarihi için bir ilk oldu.

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a en fazla bonservis bedeli kazandıran oyuncu unvanının sahibi. Bordomavililer bu transferden 110 milyon TL kazandı.

Andjusic Balıkesir'e kiralandı

BORDO-MAVILILERIN Mladost Kakanj'dan 50 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Nemandja Andjusic, TFF Birinci Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a kiralık verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Andjusic'in bu sezonki tüm alacaklarının Balıkesirspor tarafından karşılanacağı belirtildi.

4 oyuncuya özel idman programı

TRABZONSPOR'DA milli ara nedeniyle takıma 4 gün izin verildi. Ancak sakatlıktan yeni çıkan Fıratcan ile fizik-kondisyon açısından bordo-mavili ekibin gerisinde olan Avdijaj ve Obi Mikel'e özel idman programı hazırlandı. Üç futbolcu bu sürede İstanbul'da çalışacak ve Cuma günü takıma dahil olacak. Özel izinle İngiltere'ye giden Sturridge de ülkesinde antrenman yapacak.

John Obi Mikel, beş maçta bordo-mavili formayı giydi.