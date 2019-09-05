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'tan 'nin boyuyla ilgili eleştirilere yanıt

teknik heyetinden 'nin boyu ile ilgili eleştirilere yanıt: 1 santim uzun!

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019
Beşiktaş'tan Abdoulay Diaby'nin boyuyla ilgili eleştirilere yanıt
  • "Burak Yılmaz döndüğünde pivot santrfor açığı ortadan kalkacak. Bu nedenle birkaç mevkide oynayabilen Abdoulay Diaby'de karar kıldık. Vagner Love 1.72'ydi. Onun boyu ise 1.73."

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan transferin son gününde kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby için 'Forvet değil' eleştirilerine başkan Fikret Orman, "Brugge'de forvet oynuyordu, 20 gol attı" yanıtını verirken teknik heyet de boyuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın özellikle pivot santrfor istediği bilinirken 1.73 boyundaki Diaby'nin alınmasını değerlendiren teknik ekip, "Burak döndüğünde o açık kapanacaktı, sonradan düşündüğümüzde birkaç mevkide oynayan Diaby'de karar kıldık. Hem kanat hem forvet, hatta gerektiğinde 10 numarada da görev yapabiliyor. 'Boyu kısa nasıl forvet olacak?' diyorlar da Vagner Love 1.72'ydi, Diaby ondan 1 santim daha uzun. Demek ki forvet için boy sorunu yok" ifadelerini kullandılar.

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Diaby, Sporting'de 47 maça çıkarken, 7 gol ve 8 asistle skora 15 kez katkı sağladı.

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Beşiktaş'tan Abdoulay Diaby'nin boyuyla ilgili eleştirilere yanıt
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