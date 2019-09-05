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salonda çalıştı

, Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019 14:02
Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.00'de salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sabah antrenmanını noktaladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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Fenerbahçe salonda çalıştı
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