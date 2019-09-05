Türkiye için iki farklı senaryo

A MILLI Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, hem futbolcuları ekonomik kullanmak hem de daha fazla futbolcuya süre vermek adına Andorra ve Moldova maçları için iki farklı plan hazırladı.

Tecrübeli teknik adam, kalede ilk maçta Uğurcan Çakır, Moldova'da ise Mert Günok'u kullanarak iki kalecisine birden şans verebilir. Savunmada ana planda Zeki, Kaan, Merih, Umut görünüyor. Ancak bu dörtlünün arasına Nazım Sangare ve Çağlar Söyüncü isimlerinin dahil olma ihtimali hayli yüksek. Kanatlarda Cengiz Ünder'in yeri garanti. Sol önde ise Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Karaman rekabet içerisinde. Orta alanda Ozan, Dorukhan ve İrfancan üçlüsü favori konumda.

Bu isimlerin arasına Emre Belözoğlu ve Abdulkadir Parmak girecek. En büyük soru işareti santrforda yaşanıyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığında Cenk Tosun şu anda rakipsiz gibi görünüyor. Öte yandan millilerin dünkü idmanında önceki gün sakatlanan Yusuf Yazıcı da yer aldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular dün Harbiye'de Oğuzhan Koç'un konserine gitti. Seyirciler millilerimizin gelişi esnasında alkışlarla takımımıza destek verdi.

Yusuf müjdesi

A Milli Takım'ın dünkü antrenmanında sağ ayak bileğinden sakatlanan ve idmanı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı, dünkü çalışmada takımla birlikte yer aldı.