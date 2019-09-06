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6 gollü maçta kazanan

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftasına, 9 maçla devam edildi. Gecenin merakla beklenen maçında , 6 gollü maçta güçlü rakibi 'yı 4-2 mağlup etti ve 3 maç sonunda puanını 6'ya yükseltti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 00:00
6 gollü maçta kazanan Hollanda

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan mücadelede Almanya, Hollanda'yı konuk etti. Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Babel, sahaya ilk 11'de çıktı.

Hollanda, Frenkie de Jong'un 59, Tah'ın (kendi kalesine) 66, Malen'in 79 ve Wijnaldum'un 90+1'inci dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Gollerini 9. dakikada Gnabry ve 73. dakikada penaltıdan Kroos'un attığı Almanya, C Grubu'ndaki 4. maçında ilk yenilgisini aldı.

Elemelerin 5. haftası, yarın A, B ve H gruplarında oynanacak 7 maçla sona erecek.

H Grubu'ndaki 5. maçına çıkacak Türkiye, 21.45'te Andorra'yı ağırlayacak.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu

Estonya-Belarus: 1-2
Almanya-Hollanda: 2-4

E Grubu

Galler-Azerbaycan: 2-1
Slovakya-Hırvatistan: 0-4

G Grubu

Slovenya-Polonya: 2-0
Avusturya-Letonya: 6-0

I Grubu

Kıbrıs Rum Kesimi-Kazakistan: 1-1
İskoçya-Rusya: 1-2
San Marino-Belçika: 0-4

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6 gollü maçta kazanan Hollanda
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