Ertuğrul Doğan: Her kulvarda adımız geçecek

Bu sezon elde ettiği gelirlerle 4 kulvarda birden rekor kıran Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Kulüp başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Yusuf Yazıcı'yı 110 milyon TL bonservis bedeliyle Lille'e gönderdiklerini hatırlatarak "Bu rakamın çok daha az bir miktarına kadromuza 16 futbolcu kattık. Keşanlı forma tanıtımı, taraftarlarımızın takıma olan inancı ve bağlılığı sayesinde 34 milyon TL'nin üzerinde forma satış rakamına ulaştık. Ayrıca 12 milyon TL değerinde kombine sattık ve bu konularda kulüp tarihinde ilklere imza attık" diye konuştu.

40 MİLYON TL SPONSORLUK VE REKLAMDAN

SPONSORLUK ve reklamdan da Trabzonspor'un kasasına 40 milyon TL girdiğini dile getiren Doğan, "Toplamda şu ana kadar 196 milyon TL'lik gelirden bahsediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Ancak yeterli değil. Takımımız 3 kulvarda birden başarıya koşarken biz de yönetim olarak çok önemli adımlar atacağız. Yılbaşına kadar kulübün ekonomik açıdan sürdürülebilir bir seviyeye gelmesi ve uzun vadede kendi gelirleri ile dengeli bir ekonomik tabloya sahip olması için önemli projelerimiz var. Kısa süre içerisinde bu projeleri hayata geçireceğiz. Bu sezon Trabzonspor her kulvarda adından söz ettirecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

'2010-11 ŞAMPIYONLUĞU SAYISIZ KEZ TESCILLI'

İSTANBUL 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ergenekon Davası'nın gerekçeli kararının kamuoyuna duyurulmasının ardından Trabzonspor'dan 3 Temmuz süreci ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu konuyu bile F.Bahçe'nin istismar ederek 'suçsuzluk' algısı yaratma gayretinde olduğu görülmüştür. Türkiye'deki sportif yargılamalar neticesinde ilgili kulübün şike-teşvik eylemlerinde bulunduğu ve yöneticilerinin şike yaptığı kesinleşmiştir. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında verilen kararlarla 2010-11 şampiyonluğumuz sayısız kez tescillenmiştir. Bu noktada F.Bahçe'nin ülke içinde 'Kumpas' diyerek inkâr ettiği ancak ülke dışında UEFA'dan ceza almamız için ikrar ettiği belgeleri anlama gayretiyle gerekçeli kararı tekrar okumalarını öneriyor, ülkemizin milli bütünlüğünü, istiklali ve istikbalini etkileyen konuları şahsi menfaatleri için kullanmamalarını tavsiye ediyoruz."