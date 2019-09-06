Galatasaray’a ağır darbe!

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Galatasaray camiası bir kez daha Fatih Terim'e verilen ceza ile sarsıldı… Sarıkırmızılıların teknik patronuna Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bir kez daha ceza yağdırdı. Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'e tam 4 maç ceza çıktı.deneyimli teknik adam bir kez daha tribüne gönderildi.Kayseri maçı sonrasındaki sert sözleri ile kararlara itiraz eden Fatih Terim bu kez 4 maç aldığı ceza sonrasında Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak derbi maçını da kaçıracak. Terim ayrıca Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da takımın başında olamayacak.Deneyimliteknik adama verilen cezanın yanı sıra yardımcısı Ümit Davala da ceza yağmurundan nasibini aldı...Galatasaray'ın Tahkim kuruluna başvuracağı öğrenildi."Geçensezon, Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı. Geçen sezon örgütlü amatör ve organize işler var demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller. Galatasaray 2 maç kazanamadı, hiç yabancı konusu var mı? Aklıma geldi. Şimdi yabancı konusu yeniden gündeme gelir."TFF'ninFatih Terim'e ceza vermek için fırsat kolladığı belgelendi. Terim'in suç olarak adlandırılan konuşmalarının içinde kurum ve kulüp ismi yok. Bu cezanın anlamı yarası olanların gocunmasıdır. Fatih Terim ile hesapları olanlar nefret ve öfke kusmaya devam ediyor. Disiplin ve Tahkim Kurulu'na dönüp bakmak gerekir. Kim kimin adamı kim kimin ortağı diye… TFF'nin tavrına bakılırsa, Terim'e yapılan haksızlıkların ve kasıtlı cezaların bu sezon da süreceği görülüyor. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu ama yılın takımı TFF-beIN Sports ortaklığı ile Başakşehir seçildi. Dünyada hiçbir ülkede böyle bir komedi yaşanmamıştır. Galatasaray'a karşı üçlü, ciddi bir ittifak var. Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar'a hakemlikten el çektiren zihniyet şimdi Fatih Terim'e karşı yıldırma politikası izliyor. Kendi teknik adamları ile şampiyon olamayacağına inanan üçlü ittifakın hedefi Terim'i pes ettirmek ve Galatasaray'ın başından ayırmak.