İtalya medyasından Eljif Elmas'a övgü

FENERBAHÇE'NIN 16 milyon Euro bedelle Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, İtalyan basınından övgü aldı. Ligdeki Juventus maçında 16 dakika, Fiorentina karşısında ise 18 dakikada kendini gösteren Elmas'ın Ancelotti tarafından beğenildiği ve milli aranın ardından 11'de kullanılacağı ifade edildi. Corriere dello Sport'un haberinde ayrıca "İtalyanca derslerine yoğun şekilde devam ediyor. Ayrılan Marko Rog'un evine taşındı. Maksimovic takımdaki en büyük destekçisi" detaylarına da yer verildi.

Volkan Demirel'e ezeli veda

FUTBOLCULUK kariyerine nokta koyarak Fenerbahçe'nin teknik heyetinde görev almaya başlayan Volkan Demirel'e ezeli rakibinden mesaj var! Fernando Muslera, 8 yıldır mücadele ettiği rakibinin futbola vedasına mesajla karşılık verdi. Uruguaylı file bekçisi, sosyal medya hesabından Volkan Demirel için şu ifadeleri kullandı: "8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."

Fatura Ferdi'ye çıktı!

HOLLANDA ekibi NEC Nijmegen, Fenerbahçe'ye dava açmaya hazırlanıyor… Hollanda ekibi, maçlarını oynadığı Stadion de Goffert'ın elektrik parasını ödeyemeyince hemen alacaklarının da peşine düştü. Ferdi Kadıoğlu transferinde ödenmeyen taksitleri talep eden NEC Nijmegen'in genel müdürü Wilco van Schaik, "Fenerbahçe'den transfer taksitlerini alamıyoruz. UEFA ve FIFA'ya şikâyet için dava üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.