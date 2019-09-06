Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık

Fenerbahçe'nin son transferi Luiz Gustavo, Marsilya'dan sarılacivertlilere transferi için yoğun çaba harcadı. Fransız L'Equipe'in haberine göre Brezilyalı oyuncu, takımdan ayrılabilmek için 6 milyon Euro'luk bonservisinin 1 milyon Euro'luk kısmını kendisi ödedi. Fenerbahçe, oyuncunun jestine karşılık bu bedeli sözleşmesine yansıttı.

30 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Gustavo'nun Marsilya Başkanı Jacques- Henri Eyraud ile baş başa 30 dakika süren görüşmesi transferin de önünü açtı. Gustavo, bu görüşmede "Ocak ayında Çin'den gelen teklifi talebiniz üzerine reddettim. Ancak bu kez çok daha farklı bir durum var. Hem çok önemli bir kulüpten hem de ekonomik olarak iyi bir teklif aldım. Artık Marsilya'dan ayrılmak istiyorum" dedi.

'YAPACAK BİR ŞEY YOKTU'

Luiz Gustavo için "Büyük bir oyuncu ve harika bir profesyonel" tanımını yapan Marsilya Başkanı Eyraud, "Bu sözlerinin ardından yapacak bir şey yoktu, yollarımızı ayırmak zorunda kaldık" sözleri ile ayrılığın perde arkasını anlattı...