Galatasaray'da karar verildi: Belhanda'ya 'bekle', Feghouli'ye 'hayır'

Kontratının uzatılmasını isteyen Faslı yıldız için yönetim frene bastı, sezon sonu görüşülecek

500 bin Euro zam isteyen Feghouli'ye ise yönetim ret yanıtı verip konuyu masaya bile getirmeyecek



Transfer döneminde bombaları patlatan Galatasaray'da yönetimin kapısını Kuzey Afrikalı yıldızları çaldı. Geçen sezonki şampiyonlukta 1 numaralı pay sahibi olan Sofiane Feghouli, ücretine 500 bin Euro zam istedi. Suudi Arabistan'dan talipleri olan Younes Belhanda da 2021'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını talep etti. SABAH dün iki yıldızla ilgili gelişmeleri paylaşırken, sarı-kırmızılı kulüp Feghouli-Belhanda ikilisine önümüzdeki günlerde cevap verecek.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR!

FEGHOULI'NIN zam beklentisi yönetim cephesinde karşılık bulmadı. Gomis'i satmak pahasına sözleşmesinde iyileştirmede bulunmayan Galatasaray, yılda 4.5 milyon Euro'ya yakın kazanan Feghouli'ye de zam yapmayacak. Cezayirli yıldızın sözleşmesinde Körfez ülkeleri için geçerli 4.250 milyon Euro'ya çıkış opsiyonu var.

Yönetim, kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Belhanda'nın durumuna ise sezon sonunda karar verecek. FFP yüzünden bonservis harcayabilmesi için satış yapmak zorunda olan Galatasaray'da Faslı 10 numara bu profile en uygun isim. Belhanda'nın Devler Ligi'ndeki performansı sonrasında yönetim cazip teklifler gelebileceğine inanıyor.

Yılda 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret alan Feghouli, 20 maça ulaştığında 150 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde 200 bin Euro ve puan başına da 5 bin Euro kazanıyor.

Akbaba'ya lisans yok!

UEFA'YA bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosuna Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir'i yazamayan Galatasaray, bu oyuncuları 28 kişilik TFF listesine ekledi. 14 yabancı, 10 yerli ve 4 altyapı şeklindeki Süper Lig ile Türkiye Kupası kadrosuna sakatlığı süren Emre Akbaba ise giremedi. Linnes gibi Emre'ye de lisans çıkarılmadı. TFF listesindeki 10 yerli oyuncu şöyle: Okan Kocuk, Şener, Ahmet, Ömer, Emre Taşdemir, Emre Mor, Selçuk, Taylan, Adem, Jimmy.