SABAH Serbest Kürsü: Milli maçlarda tribünlerden beklenti neler?

SORU: A Milli Takım iki önemli maçından ilkini bugün Andorra'ya karşı oynayacak. Bu karşılaşmanın bir diğer önemli özelliği de ay-yıldızlılarımızın yeniden İstanbul'a dönmüş olması. Tribünlerden beklentiniz nedir?

LEVENT TÜZEMEN

ÖNCELIKLE İstanbul'da milli maç oynanmasına karşıyım. Üç büyük kulübün statlarında milli maçlar oynanacak ama çok önemli bir nokta var. Tribünlere gelenler Milli Takım aidiyeti ile gelmeliler. Kulüp forması giyerek gelen taraftarlara karşıyım. Milli maçta sadece milli forma giyilmeli ve destek anlamında da kulüp zihniyetinden kurtulmak gerekir. Andorra'ya karşı üstün bir oyunla galip geleceğimizi düşünüyorum. Tek sorun Vodafone Park'ın bozulan zeminidir. Çünkü Milli Takım top tekniği yüksek oyunculardan kurulu. Dilerim bu zemin millilere fren olmaz. Moldova deplasmanını çantada keklik gibi görmemek gerekir. Ama kalite olarak bireysel yetenek olarak bu iki ülkeyi de yenebilecek güçteyiz. Sadece öfkelenmemek ve sabırlı olmak gerekiyor.

GÜRCAN BİLGİÇ

LUCESCU ile birlikte herkesin "Bizim takım" dediği bir milli kadro oluşturuldu. Lig çekişmesi içinde "sevilmeyen" figürler, tribünlere de ayrımı getirmişti. Şimdi bu çocuklara kimse tuttuğu takımın renginden bakmıyor. O yüzden İstanbul taraftarı millileri bağrına basacaktır. Rakiplerin güçlü bir stat ve seyirci görerek, psikolojik olarak geri adım atması da önemliydi. Bu maçları keyif akşamlarına çevirecek, eşi-çocuğu ile birlikte bayrağımızın gücünü hissedecek bir taraftara ihtiyacımız var. Çok şeyler vadeden bu çocuklara, gidecekleri yolda destek olmak görevi artık İstanbul taraftarlarına düşüyor. Bunu da en iyi şekilde yapacaklarına benim inancım sonsuz.

İSKENDER GÜNEN

MILLI Takım taraftarlığını gerçekleştirmemiz lazım. Fakat son yıllarda İstanbul'da yapılan karşılaşmalarda bir türlü kulüp taraftarlığından ayrılamadığımız için sorunlar yaşandı. Andorra maçı ile yeni bir sayfa açıyoruz. Grupta iddiamızı sürdürebilmemiz için önce Andorra, ardından Moldova maçlarını kayıpsız geçmek zorundayız. Görünen o ki bu iki maçtan da milli takım gereken sonuçları alabilecek yeterlilikte. Şenol Hoca en iyi 11'iyle sahada olacaktır. Tek sıkıntı Vodafone Park'ın zemini gibi görünüyor.

BÜLENT TİMURLENK

İSTANBUL tüm dünyada tutkulu bir futbol şehri olarak bilinirken, milli maçlara uzun zaman ev sahipliği yapamamış olmasında tribüne gelen ve kulüpçülük yapanlar kadar İstanbul medyasının da payı var. Son yıllarda ne söylersem, sosyal medyada konuşulur diyen, tuttuğu takımın rakiplerine her türlü saygısızlığı yapan, tribünlere "oynayan" gazetecilik modeli, İstanbul'da taraftarların arasına nefret tohumu ekiyor. Sonra biz 3 takım taraftarının aynı tribünlerde milli takıma destek vermelerini bekliyoruz. Beşiktaş'ın evindeki maçlarda en büyük rakibi maalesef Vodafone Park'ın kötü zemini. Andorra maçında da en büyük rakibimiz dolayısıyla Andorra değil!.

FATİH DOĞAN

İSTANBUL A Milli Takım'a aç. O yüzden alacağımız 6 puan bize 2020 yolunu açabilir. Herkesin formasını kenara bırakıp oluşan milli birlik ve beraberliğimizi Şenol Güneş'in etrafında devam ettirmemiz lazım. İstanbul seyircisine büyük görev düşüyor. Ben bu desteği vereceklerine inanıyorum.