Türkiye - Andorra: İstanbul'da milli şölen

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında bugün Andorra ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Grupta 9 puanlı 3 takımdan biri olan Türkiye 2, Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada. 4 maçta da puana hasret kalan Andorra ise sonuncu. Yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da resmi maça çıkacak milliler, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamış, 3-1 kazanmıştı.

Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik nedeniyle stadı terk etmişti. Bu olaylar A Milli Takım'ın rotasını Anadolu'ya çevirmesine neden olmuştu.

GRUPTA NE YAPTIK

Arnavutluk (d) 0-2

Moldova 4-0

Fransa 2-0

İzlanda (d) 2-1