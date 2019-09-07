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Türkiye - Andorra: İstanbul'da milli şölen

Vodafone Park’ta saat 21.45’te başlayacak mücadele öncesi 9 puanlı 3 takımdan biri olan averajla ikinci. Konuk Andorra’nın ise 4 maçta puanı ve golü yok

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Türkiye - Andorra: İstanbul'da milli şölen

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında bugün Andorra ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.

Grupta 9 puanlı 3 takımdan biri olan Türkiye 2, Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada. 4 maçta da puana hasret kalan Andorra ise sonuncu. Yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da resmi maça çıkacak milliler, İstanbul'daki son resmi maçını 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile Türk Telekom Stadı'nda oynamış, 3-1 kazanmıştı.

Bu mücadele öncesinde Volkan Demirel, taraftarlarla yaşadığı gerginlik nedeniyle stadı terk etmişti. Bu olaylar A Milli Takım'ın rotasını Anadolu'ya çevirmesine neden olmuştu.

GRUPTA NE YAPTIK

  • Arnavutluk (d) 0-2
  • Moldova 4-0
  • Fransa 2-0
  • İzlanda (d) 2-1
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Türkiye - Andorra: İstanbul'da milli şölen
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