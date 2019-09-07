Ümitler sobelendi

BUGÜN NELER OLDU

2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda Kocaeli Stadyumu'nda İngiltere ile karşılaşan Türkiye, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. A Spor'un naklen yayınladığı maçın henüz 4. dakikasında Nketiah'ın golüyle geri düşen Milliler, oyuna ağırlığını koydu ve 25'te Doğukan Sinik'le eşitliği yakaladı. İkinci yarıya da iştahlı başlayan ekibimiz, 51. dakikada Mert Müldür'ün golüyle öne geçti. 73'te ilk golün sahibi Nketiah yine sahneye çıktı ve beraberliği sağladı. Golden 1 dakika sonra ise yine Nelson hayallerimizi suya düşürdü: 2-3. Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kalırken, İngiltere ilk maçından 3 puanla ayrıldı.karşılaşacak.