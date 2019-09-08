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Son dakika haberi: Eski Fenerbahçeli hastaneye kaldırıldı

2020 elemeleri nedeniyle Makedonya Milli Takımı’nda bulunan , Letonya maçı hazırlıklarını sürdürürken sağ bileğine darbe aldı. Hastaneye kaldırılan genç oyuncunun ilk tetkiklere göre ayağında kırık şüphesi olduğu belirlendi. Eljif Elmas, yaşadığı sakatlık sonrası herkesi korkuturken Milli takım aday kadrosundan da çıkarıldı. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 8.9.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 16:43
Son dakika haberi: Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeli ile Napoli'ye sattığı Eljif Elmas ile ilgili kötü haber! EURO 2020 elemeleri nedeniyle Makedonya Milli Takımı'nda bulunan Eljif Elmas, antrenmanda sakatlık geçirdi.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Makedonya milli takımı Letonya maçı için hazırlıklarını sürdürürken antrenmanda Eljif Elmas şoku yaşandı. Sağ bileğine darbe alan genç orta saha, hemen hastaneye kaldırıldı. Milli takım aday kadrosundan çıkarılan yıldız oyuncu, herkesi korkuttu.

İtalya basınında yer alan habere göre doktorlar Eljif Elmas'ı kırık şüphesiyle hastaneye kaldırdı.

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Son dakika haberi: Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas hastaneye kaldırıldı
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