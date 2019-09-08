Trabzonspor’da çifte şok

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem olduğu açıklanmıştı.Ayrıca Ümit Milli Takım kampından ağrılarının artması sonucu ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da sol dizinde menisküs yırtığı olduğu açıklandı. Önümüzdeki hafta ameliyat edilmesine karar verilen iki futbolcunun 4 ila 6 hafta arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.Bozdoğan'ın görevine son verilirken yerinegetirildi.Dış transferin sona ermesinin ardından Trabzonspor'da rota iç transfere döndü. Yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olanveile önümüzdeki haftadan itibaren görüşmelere başlayacak. Bordo-mavililerde ayrıcave'ün ücretlerinde iyileştirmeye gidilecek.Trabzonsporşike süreciyle ilgili olarak FIFA, UEFA ve CAS'tan sonra İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı. Bordo-mavili kulüp yapacağı başvuruda FIFA, UEFA ve CAS'ın aldığı kararların hukuksuz olduğuna vurgu yapacak. 15 Eylül'de İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek olan Trabzonspor'un başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, hakları olanın hukuksuz yollar ile kendilerine verilmediğini ve bu davanın peşini asla bırakmayacaklarını ifade etti.