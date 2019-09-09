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'lı Babel'den 'nda gol şov

Euro 2020 Elemeleri'nde C Grubu'nda , Estonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Hollanda, mücadeleyi 4-0 kazanarak galibiyetinin ardından çıkışını sürdürdü. , 2 gol birden atarak maçın yıldızlarından oldu.

Giriş Tarihi: 10.9.2019 00:31 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 00:31
Galatasaray'lı Babel'den Hollanda Milli Takımı'nda gol şov

Konuk takımın diğer golleri Georginio Wijnaldum ve Memphis Depay'dan geldi. Maç eksiği bulunan Hollanda 9 puana yükseldi. Almanya ve Kuzey İrlanda 12'şer puanla grupta zirveyi paylaştı...

ALMANYA ZORLANDI
Grubun diğer maçında ise Almanya, Kuzey İrlanda karşısında çok kritik bir mücadeleye çıktı. Çok gol pozisyonu üretmesine rağmen, fizik gücü yüksek olan İrlandalılar karşısında maç sonuna kadar rahat olamayan Almanlar, ikinci yarının başında Marcelo Halstenberg'in harika golüyle şanssızlığını kırdı. 90+3'te ise Manuel Neuer'in oyunu soğutmak yerine, hızlı davranması sayesinde Gnarby'nin hızlı hücum sonucu bulduğu gol geldi. Almanlar 2-0 yendiği rakibinin önüne geçerek zirveye kuruldu.

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Galatasaray'lı Babel'den Hollanda Milli Takımı'nda gol şov
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