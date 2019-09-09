Radamel Falcao Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

U-19 takımı ile oynanan ve 4-0 biten idman maçında iki gol atan Radamel Falcao klasını konuşturdu ancak fizik olarak hazır görülmedi. Daha fit hale gelmesi için iki haftaya daha ihtiyacı olduğu belirtilen Falcao ile İtalyan kondisyoner Bartali özel ilgilenecek.
Kolombiyalı yıldızın 28 Eylül'deki Fenerbahçe derbisine kadar takımla aynı seviyeye gelmesi planlanıyor.
KASIMPAŞA MAÇINDA ÖMER BAYRAM SAHADA
Seri'nin
cezalı olduğu Kasımpaşa maçında yine Ömer Bayram ilk 11'de forma giyecek. Orta sahada bulduğu şansı iyi değerlendiren Ömer, U-19 Takımı ile oynanan maçta performansı ile teknik heyetin beğenisini kazandı.
İngiltere'den hazır gelmediği ortaya çıkan Lemina'ya özel program uygulanırken, Kasımpaşa maçında Seri'nin cezası, Belhanda'nın sakatlığı nedeniyle Ömer 8 numara olarak oynayacak.
146 MİLYON TL'LİK FARK!
Galatasaray'da 2019 yılının ilk 6 ayına ait faaliyet raporu açıklandı. Geçtiğimiz dönemde 71 milyon TL'lik zarardan 75 milyon TL'lik kâra ulaşılması dikkat çekti.
30 Haziran 2019 itibarı finansal borç, 1 milyar 295 milyon TL olurken sportif AŞ'nin yıllık satış hasılatı bir önceki yıla kıyasla %73 artarak 1 milyar 87 milyon TL'ye ulaştı. 2018'in ilk 6 ayında 71.9 milyon TL brüt zararla karşılaşan Galatasaray SK Derneği, 2019'un ilk 6 ayını 75.3 milyon TL brüt kâr ile kapatıp 146 milyon TL'lik gelir farkı yarattı.