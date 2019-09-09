Radamel Falcao Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

U-19 takımı ile oynanan ve 4-0 biten idman maçında iki gol atan Radamel Falcao klasını konuşturdu ancak fizik olarak hazır görülmedi.Kolombiyalı yıldızın 28 Eylül'deki Fenerbahçe derbisine kadar takımla aynı seviyeye gelmesi planlanıyor.Seri'nincezalı olduğu Kasımpaşa maçında yine Ömer Bayram ilk 11'de forma giyecek. Orta sahada bulduğu şansı iyi değerlendirenİngiltere'den hazır gelmediği ortaya çıkan Lemina'ya özel program uygulanırken, Kasımpaşa maçında Seri'nin cezası, Belhanda'nın sakatlığı nedeniyleGalatasaray'da 2019 yılının ilk 6 ayına ait faaliyet raporu açıklandı.30 Haziran 2019 itibarı finansal borç, 1 milyar 295 milyon TL olurken sportif AŞ'nin yıllık satış hasılatı bir önceki yıla kıyasla %73 artarak 1 milyar 87 milyon TL'ye ulaştı. 2018'in ilk 6 ayında 71.9 milyon TL brüt zararla karşılaşan Galatasaray SK Derneği,