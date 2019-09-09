Trabzonsporlu Abdulkadir Ömür'den paylaşım: "Hayır bildiğimizde şer..."

UEFA Avrupa Ligi play off karşılaşmaları kapsamında AEK ile karşılaşan Trabzonspor'da genç oyuncu Abdulkadir Ömür şanssız şekilde dizinden sakatlanmıştı. Doktorların menisküs yırtığı teşhisi koyduğu genç oyuncu bu sakatlığının üzerine kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ömür, paylaştığı fotoğrafa not ekleyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. İşte o paylaşım...





Abdülkadir Ömür paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "Hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır vardır elhamdülillah…"

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın hafta içinde ameliyat edilmesinin planlandığı duyuruldu. Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, sakat olan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın ameliyat edileceğini bildirdi.

Güven açıklamasında, "Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrası, sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımı'mızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.