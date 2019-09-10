Abdurrahim Albayrak'a "6222" cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın şikayeti üzerine Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a 5 bin lira idari para cezası verdiği bildirildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün açıklamasında, Göksel Gümüşdağ'ın, geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Albayrak'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.
Şikayetin gerekçesi ve sonucuyla ilgili bilgilendirmede bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi: