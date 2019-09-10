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'a "6222" cezası

Futbol Kulübü Başkanı 'ın şikayetiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kulübü İkinci Başkanı Albayrak'a 5 bin lira idari para cezası verdiği duyuruldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 15:39
Abdurrahim Albayrak'a 6222 cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın şikayeti üzerine Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a 5 bin lira idari para cezası verdiği bildirildi.

Futbol Kulübünün açıklamasında, 'ın, geçen sezon oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Albayrak'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Şikayetin gerekçesi ve sonucuyla ilgili bilgilendirmede bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Abdurrahim Albayrak'a "6222" cezası
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