En güzeli henüz kazanamadığımız Çocuklara seslenen tecrübeli çalıştırıcı konuşmasını, “En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır” diyerek bitirdi

Sahaya çıkmaktan daha heyecanlıyım. Bir ülkenin geleceğiyle buluşmak heyecan verici. Bu geleceğin kendisi olan çocuklarımız Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil" ifadelerini kullandı. HEP



YANINIZDA OLACAĞIM

Cehaletin toplumları yerinde saydırdığının altını çizen Ersun Yanal, konuşmasını "En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" diyerek bitirdi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Fenerbahçe Koleji'nin Ataşehir'deki yerleşkesindeki törene katılan teknik direktör Ersun Yanal, yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkati çekti. Öğrencilerle buluşmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Yanal, "Bu geleceğin kendisi olan çocuklarımız Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil" ifadelerini kullandı. HEPCehaletin toplumları yerinde saydırdığının altını çizen Ersun Yanal, konuşmasınıdiyerek bitirdi.