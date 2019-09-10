En güzeli henüz kazanamadığımız

Fenerbahçe Koleji'nin Ataşehir'deki yerleşkesindeki törene katılan teknik direktör Ersun Yanal, yaptığı konuşmada eğitimin önemine dikkati çekti. Öğrencilerle buluşmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Yanal, "Sahaya çıkmaktan daha heyecanlıyım. Bir ülkenin geleceğiyle buluşmak heyecan verici.
Bu geleceğin kendisi olan çocuklarımız Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil" ifadelerini kullandı. HEP
YANINIZDA OLACAĞIM
Cehaletin toplumları yerinde saydırdığının altını çizen Ersun Yanal, konuşmasını "En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır"
diyerek bitirdi.