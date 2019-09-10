Moldova Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak? Euro 2020 Moldova Türkiye ne zaman ve saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımımız Euro 2020 eleme maçları kapsamında H grubu 6. maçından Moldova ile yeşil sahada bir araya gelecek. Grubunda yaptığı 5 maçtan 4'ünden galibiyetle dönen ay yıldızlılar, rakibi karşısında galip gelerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Bu zorlu ve bir o kadar da keyifli geçecek karşılaşmayı izlemek ve bu heyecana ortak olmak isteyen vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun olarak Moldova Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, Moldova Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte milli maça ilişkin tüm detaylar...

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova Türkiye milli maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;