Türkiye Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı izle

EURO 2020 Grup Elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Grupta oynadığı diğer maçlarda başarılı sonuçlar alan ay yıldızlılar şu an averaj ile ikinci sırada yer alıyor. Direktör Şenol Güneş ve öğrencileri bu akşam Moldova karşısında da galibiyeti hedefliyor. Milyonlarca futbol severin merakla beklediği bu önemli mücadele öncesi ''Moldova Türkiye maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabı da araştırılmaya başladı. Moldova Türkiye maçı yayın kanalı belli olurken, maçı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyenler tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirler. Peki, Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova Türkiye maçı öncesi yayın bilgileri de büyük merak konusu oldu. Maçı şifresiz ve canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirler.

İşte detaylar;