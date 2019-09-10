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maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı izle

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 Grup Elemelerinde deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkmak adına avantaj sağlamak isteyen ay yıldızlılarda tek hedef galibiyet. Teknik Direktör Şenol Güneş ve öğrencileri maç öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak geri sayıma başladı. Öte yandan milyonlarca futbol sever mücadelenin yayın kanalını araştırıyor. ‘’Moldova maçı hangi kanalda’’ sorusunun cevabı ise belli oldu. Maç saatinde ise ekranları başında olamayan kişiler ‘’Moldova Türkiye maçı canlı izle’’ başlığı ile arama motoru üzerinden sorgulamalar yapacak. Peki, Moldova Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte muhtemel 11’ler ve son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 10.9.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 17:24
Türkiye Moldova maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı izle

EURO 2020 Grup Elemelerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Grupta oynadığı diğer maçlarda başarılı sonuçlar alan ay yıldızlılar şu an averaj ile ikinci sırada yer alıyor. Direktör Şenol Güneş ve öğrencileri bu akşam karşısında da galibiyeti hedefliyor. Milyonlarca futbol severin merakla beklediği bu önemli mücadele öncesi ''Moldova maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabı da araştırılmaya başladı. Moldova Türkiye maçı yayın kanalı belli olurken, maçı canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyenler tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirler. Peki, Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova Türkiye maçı öncesi yayın bilgileri de büyük merak konusu oldu. Maçı şifresiz ve canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirler.

İşte detaylar;

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