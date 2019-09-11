Emre Belözoğlu’nu kızdırdılar

BUGÜN NELER OLDU

Andorra maçı sonrasında sakatlığı nedeniyle ilk idmanı kaçıran Emre Belözoğlu dün de belindeki sakatlığı nedeniyle kulübede kaldı ve oyuna giremedi. Deneyimli oyuncu maç boyunca bir an olsun yerinde oturamazken takım arkadaşlarını da desteklemek için sık sık yerinden kalktı. Bu anlarda 4. hakem Maurizio Marianni ile de tartışan deneyimli oyuncu, güçlükle sakinleştirilebildi...Emre ile yaşadığı tartışma sonrasında 4. hakem Maurizio Mariani üslubunu daha da sertleştirdi. İtalyan hakem, "Bir daha yaparsan atılırsın" diyerek de aba altından sopa gösterdi...İşte kenarda yaşanan tartışmanın ilk anları. Emre, arkadaşlarına destek için öne çıkarken 4. hakem tarafından uyarıldı. Yedek kulübesine dönen Emre, 4. hakem ile bir süre tartıştı.