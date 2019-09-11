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ve kadro dışı!

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İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 12:16
Mehmet Ekici ve Martin Linnes kadro dışı!

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncusu Mehmet Ekici, Süper Lig'in ilk yarısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de oynayacak oyuncuların listesini TFF'ye sundu. Verilen kadroda Mehmet Ekici'nin ismi yer almadı. Fenerbahçe'de gözden çıkarıldığı ve ara transfer döneminde takımdan gönderileceği iddia edilen Ekici, bu sezonun ilk yarısında Türkiye liginde oynanacak olan resmi müsabakalarda forma giyemeyecek.

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GALATASARAY'DA LINNES LİSTEDE YOK

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes de TFF'ye verilen oyuncu kadrosunda yer almayan bir diğer isim oldu. Yabancı sınırına takılan 27 yaşındaki futbolcu, bu dönem Süper Lig'de forma giyemeyecek. Linnes'in transfer dönemi kapanmamış olan Katar veya Suudi Arabistan liglerinden bir takıma kiralanmak için çalışıldığı ise iddialar arasında.

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Mehmet Ekici ve Martin Linnes kadro dışı!
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