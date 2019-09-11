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Vedat Muriqi ’yi salladı yıkamadı!

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Vedat Muriqi İngiltere’yi salladı yıkamadı!
EURO 2020 Elemelerinde A grubunda gol düellosu vardı! Fenerbahçeli Vedat Muriqi, performansı ile Ada'yı sallasa da Kosova'nın yenilgisine engel olamadı. Kosova'nın Berisha ile bulduğu iki golün de asistini yapan Vedat, 55. dakikada bir de penaltı golü buldu. Ancak ev sahibi İngiltere Sterling, Kane, Vojvoda (kk), Sancho (2) golleri ile sahadan 5-3'lik skorla ayrıldı. A grubundaki maçta ise Çekya, Karadağ'ı 3-0 mağlup etti.
Gecenin etkileyici performansı ise Ronaldo'dan geldi. B grubunda Litvanya deplasmanında Ronaldo tam 4 gol atarken, Portekiz 5-1 kazandı...
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Vedat Muriqi İngiltere’yi salladı yıkamadı!
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