Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 4. hafta açılış maçı!

Galatasaray Kasımpaşa maçı için geri sayım başladı. İki takımın da taraftarları maçın oynanacağı günü bekliyor. Süper Lig 4. Hafta açılışını yapacak olan takımların mücadelesinin oldukça zorlayıcı geçmesi bekleniyor. Galatasaray'ın yeni transferi Falcao ise ilk kez sarı kırmızı forma ile sahada olacak. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı için detaylar haberimizde…

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 4. haftanın açılış mücadelesi olan Galatasaray Kasımpaşa maçı 13 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Karim Hafes, Ben Youssef, Fernandes, Popov, Khalili, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Koita.