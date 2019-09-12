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'tan 'e çok sert eleştiri!

A Milli Takım, Moldova maçını 4-0 kazanırken , 'in oynattığı futbolu eleştirdi. Köşesinde Andorra ve Moldova maçlarını değerlendiren Uluç, Şenol Güneş'in açıklamalarında hedefin kendisi olduğunu söyledi ve yanıt verdi. İşte Hıncal Uluç'un bugünkü köşesinde yer alan 'Moldova maçının notları...' başlıklı yazısı...

Giriş Tarihi: 12.9.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 12.9.2019 11:12
Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e çok sert eleştiri!

Andorra ve Moldova'yı yendik diye zafer naraları atacak duruma düştüysek vay halimize.. Tabela medyamız bayram yapıyordu dün, baktım.. En başta da bizim sayfalar.. "Tam yol ileri Türkiyem!." Ne diyorsunuz siz yahu?. Yenemeyecek miydik?. Tarihlerinde galibiyetleri bir elin parmakları kadar az, futbolları, haritadaki nokta kadar ülkeleri gibi minnacık iki takımı da yenemeyecek miydik, yani?. Fransa'yı yenmekle, Moldova'yı yenmek bir mi, ey tabelacılar?. Tabii futbolda bazen en akla sığmaz şeyler olur.. Futbol da bu yüzden güzeldir zaten.. O zaman durum ne?. Andorra ve Moldova'yı kazaya uğramadan geçtik. Hepsi bu.. Zafer naraları falan atmak değil, bayram yapmak değil!.

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Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e çok sert eleştiri!
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