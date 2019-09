Lewandowski Vedat

Fenerbahçe'nin sezon başında Rize'den aldığı Vedat Muriqi, sadece Süper Lig'de değil, milli takım ile çıktığı maçlarda da klasını konuşturuyor. Kosova Milli Takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçlarında forma giyen golcü oyuncu, Çekya'yı 2-1 yendikleri maçta 1 gol atarken, İngiltere'ye 5-3 mağlup oldukları karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynadı. Salı gecesi süper yıldızları Harry Kane ile rakip olan Vedat'ın performansına tam not veren Tottenhamlılar, sarı-lacivertli futbolcunun testi başarıyla geçtiğini vurguladı. Sosyal medyada da Vedat'ın özellikle no-look denilen, başka yere bakarak attığı pasla yaptığı asist övüldü ve rahatlıkla Tottenham'da forma giyebileceğine vurgu yapıldı. F.Bahçeli Max Kruse ise takım arkadaşı için "Çok hırslı, çok istekli, çok çalışkan. Lewandowski'ye benzetiyorum kendisini. 2-3 sezon içinde Bayern Münih seviyesinde olacak" yorumu yaptı.



GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın elinden Vedat Muriqi'i aldığında aslında sezonun kilit transferini yaptı ve rakibini Falcao hedefine mecbur etti. Her sene üstüne koyarak gelişen bir oyuncu. Geçen sezon Rize'de oyununu çok farklı hale getirdi. Sadece kendisi gol atmıyor, yanındakilere de koridorlar açıp asist yapıyor. Büyük takımların gözüne girmesi veya listelerinde yer alması uzun sürmeyecek. Ocak ayında bile transferi masaya konabilir. Burada en az 40 milyon Euro'luk bir bonservisten bahsediyoruz. Ersun Yanal'ın oyunu da Muriqi gibi oyuncuları parlatan bir sistem.



ZORLUKLAR BENİ YILDIRMAZ

F.Bahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Fenerbahçe'de Gerson ile başlayan, Alex ve Roberto Carlos gibi dünyaca ünlü isimlerin olduğu bir Brezilyalı geleneği var. Bunun bir parçası olmaktan mutluyum. Olduğum gibi biriyim, zorluklardan asla kaçmam. İşimi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Savaşçı kimliğim ailemden geliyor. Her zaman iki seçeneğim olduğunu biliyordum. Ya pes edeceğim ya da içinde bulunduğum durumu göğüsleyeceğim."



ELMAS STRATEJİSİ

Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriqi için de Eljif Elmas'ta uyguladığı stratejiyi devreye sokacak. Sarı-lacivertliler, şayet bir teklif gelmezse, Vedat'la sözleşmesinin sonuna kadar çalışmak istiyor. Kosovalı yıldız için herhangi bir bedel belirtmekten kaçınan yöneticiler, "Bizim için değeri çok yüksek. Umarız Türkiye rekorunu kırarak gider ve Fenerbahçe'yi temsil eder. Ama hedefimiz onunla Şampiyonlar Ligi'nde olmak" dediler.



EMRE BELİRSİZ

Milli Takım'da belinden rahatsızlanan Emre, F.Bahçe'ye sakat döndü. Kaptan'ın pazartesi günü oynanacak Alanya maçına yetişip yetişmeyeceği henüz belirsiz.

