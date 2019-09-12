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O isim

’ye gönderilen 28 kişilik listeye giremeyen 29 yaşındaki oyuncu, ocak ayına kadar resmi maça çıkamayacak. Bu kararda oyuncunun indirime gitmemesinin etkili olmadığı belirtildi

Giriş Tarihi: 12.9.2019
O isim Mehmet Ekici
Fenerbahçe'de 28 kişilik kadroya giremeyecek isim dün belli oldu. SABAH'ın yaptığı "Bir kişi fazla" başlıklı haberin ardından sarı-lacivertli kulüp, TFF'ye bildirilen kadroyu resmi sitesinden açıkladı. Kadroda Mehmet Ekici yer almadı. Transferin son günlerinde kendisine takım bulması istenen 29 yaşındaki 10 numara, grip olduğu gerekçesiyle Bursa'daki hazırlık maçı kadrosuna da alınmamıştı.

TEKNİK HEYETİN PLANINDA YOK
Yönetim bu kararın oyuncunun teknik heyetin planlarında olmaması nedeniyle alındığını belirtti. Ekici'nin Alper Potuk gibi ücretinde indirime gitmediği için kadro dışı kaldığı haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
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O isim Mehmet Ekici
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