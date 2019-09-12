O isim Mehmet Ekici

Fenerbahçe'de 28 kişilik kadroya giremeyecek isim dün belli oldu. SABAH'ın yaptığı "Bir kişi fazla" başlıklı haberin ardından
sarı-lacivertli kulüp, TFF'ye bildirilen kadroyu resmi sitesinden açıkladı. Kadroda Mehmet Ekici yer almadı. Transferin son günlerinde kendisine takım bulması istenen 29 yaşındaki 10 numara, grip olduğu gerekçesiyle Bursa'daki hazırlık maçı kadrosuna da alınmamıştı.
TEKNİK HEYETİN PLANINDA YOK
Yönetim bu kararın oyuncunun teknik heyetin planlarında olmaması nedeniyle alındığını belirtti. Ekici'nin Alper Potuk gibi ücretinde indirime gitmediği için kadro dışı kaldığı haberlerinin
ise gerçeği yansıtmadığı açıklandı.