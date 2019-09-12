Trabzonspor, zorlu döneme sıkıntılı giriyor

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 22 günlük sürede 6 önemli karşılaşmaya çıkacak bordo-mavililerde, sakatlıklar moralleri bozdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ve Yunanistan'ın AEK takımlarını eleyerek gruplara kalma başarısı gösteren Süper Lig'de de Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalan, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen bordo-mavililere, beklediğinin aksine milli ara yaramadı.

Sezon başında yoğun bir maç trafiğine giren ve milli arada dinlenerek sakat oyuncuların dönmesinin beklendiği Karadeniz ekibinde, bu dönemde art arda sakatlıklar geldi.

Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür'de menisküs yırtığı, Caleb Ekuban'ın da ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine bu oyuncuların ameliyatlarına karar verildi.

Yusuf Sarı'nın 4-6 hafta, Caleb Ekuban 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı, Abdülkadir Ömür'ün de ilk yarıyı kapatabileceği belirtiliyor.

- STURRIDGE, ONAZI VE KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ DE YOK

Trabzonspor'a yeni transferlerden antrenman eksiği bulunan İngiliz golcü Daniel Sturridge, uzun süreli sakatlığı bulunan Nijeryalı Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de milli arada takıma katılamadı.

Sturridge ve Onazi, dünkü antrenmanda pas çalışmasının ardından Kamil Ahmet Çörekçi ile yan sahada bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Ekuban ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Fernandes'in sakatlığının ise ilk kontrollere göre ciddi görülmediği ancak son durumuna bakılacağı da belirtildi.

- 6 ZORLU KARŞILAŞMA

Trabzonspor, 22 günlük sürede ligde 4, UEFA Avrupa Lig'inde de 2 olmak üzere toplam 6 önemli karşılaşmaya çıkacak.

Bordo-mavililer, ilk olarak 15 Eylül'de sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştıktan sonra 19 Eylül'de deplasmanda UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak.

Sivasspor deplasmanına 23 Eylül'de çıkacak bordo-mavililer, daha sonra 29 Eylül'de sahasında Beşiktaş, 3 Ekim'de de İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, 6 Ekim'de ise komşu kentin takımı olan Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelerek bir diğer milli araya girecek.