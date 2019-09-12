Trabzonspor’da Caleb Ekuban şoku

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da sakatlık kabusu sürüyor. Menisküs yırtığı tespit edilen Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür'ün ardından dünkü idmanda yapılan çift kale maçta Caleb Ekuban da sakatlandı. Ekuban ile Fernandes idmanda bir pozisyonda birbirlerine sert müdahale etti. İki oyuncu da acılar içinde yerde kaldı. İdman sahasından sekerek ayrılanGanalı forvetin ise yapılan kontrollerin ardından sol ayak 5. parmak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.Ekuban bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta 4 gol ve 1 asist, Süper Lig'de ise 3 maçta 1 gol kaydetme başarısı göstermişti.Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, sol dizinden menisküs ameliyatı olmak için Almanya'ya gitti. Berlin'de bugün milli takım doktoru Ufuk Şentürk'ün ameliyat edeceği Abdülkadir, tedavi için bir süre Almanya'da kalacak. Genç yıldızın tekrar yeşil sahalarda boy göstereceği tarih ise operasyonun ardından netlik kazanacak.Abdülkadir Ömür'ü Almanya'ya uğurlayanlar arasında bordo-mavili taraftarlar da vardı. Genç oyuncu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.