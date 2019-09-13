Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı

Türkiye'de yaz transfer dönemi geride kalan hafta sona ererken, yüklü miktarda borcu bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, transfer harcamalarında yine cömert bir yaklaşım sergiledi.

Bu dönemde Beşiktaş 8, Galatasaray 14, Fenerbahçe 12 ve Trabzonspor da 17 futbolcuyu renklerine bağladı.

Söz konusu 51 oyuncunun kulüplere toplam maliyeti ise bu sezon için menajer ücretleri hariç 716 milyon liraya (115,5 milyon avro) ulaştı.

- DÖRT BÜYÜKLERİN TOPLAM BORCU 10,6 MİLYAR LİRA

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelendirilen dört kulübün, yüklü miktardaki borçlarına rağmen bu denli yüksek rakamlarla transfer yapması dikkati çekiyor.

Salt bu sezon için 115,5 milyon avroluk yükümlülüğün altına giren "Dört büyükler"in, geçen sezon sonu itibarıyla borç miktarları şöyle:

Kulüpler Borç (TL) Fenerbahçe 3,7 milyar Galatasaray 3,2 milyar Beşiktaş 2,6 milyar Trabzonspor 1,1 milyar Toplam 10,6 milyar

- BAĞIMSIZ DENETÇİLERE GÖRE KULÜPLER "BORCA BATIK" DURUMDA

Borsada işlem gören kulüpler, üçer aylık periyotlarda Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulunarak finansal raporlarını duyurmaktadır.

Bu raporlarda kulübün ekonomik durumuna dair veriler ve bağımsız denetçilerin bu verileri değerlendirmesi yer alıyor.

Denetçi raporlarında uzun zamandır 4 kulüp için de aynı ifadeler kullanılıyor:

"Finansal tablolara göre işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizlik varlığını göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinde yer alan bir şirketin borca batık bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler konusundaki düzenlemelere girdiğinden, yönetim kurulunun tedbirleri alması gerekmektedir."

- FENERBAHÇE 37 MİLYON AVROLUK YÜKÜN ALTINA GİRDİ

Yaz transfer döneminde Eljif Elmas'ı 16 milyon avro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, 12 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Bu transferlerin 6'sını bonservis bedeli ödeyerek gerçekleştiren Fenerbahçe, diğer oyuncuları kiralama ve imza parası karşılığında kadrosuna dahil etti.

Tüm bu masrafların salt bu sezonki toplamı 37 milyon avro (230 milyon lira).

Sarı-lacivertliler, kulüplerin en büyük gelir kaynağı olan Süper Lig yayın hakkından geçen sezon 160 milyon lira kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer maliyeti şöyle:



Gelenler Bonservis-Kiralama (Milyon avro) Maaş-İmza Parası (Milyon avro) Toplam (Milyon avro) Luiz Gustavo 6 3,5 9,5 Vedat Muric 3,5 2 5,5 Deniz Türüç 2,5 1,6 4,1 Zanka (Mathias Jorgensen) 2 1,6 3,6 Altay Bayındır 1,5 0,5 2 Allahyar Sayyadmanesh 0,75 0,25 1 Mevlüt Erdinç 1,25 1,25 Max Kruse 4 4 Garry Rodrigues 2 2 Adil Rami 2 2 Emre Belözoğlu 2 2 Murat Sağlam 0,25 0,25 Toplam (Milyon avro) 16,25 20,95 37,2

- GALATASARAY 35,5 MİLYON AVRO ÖDEYECEK

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yaz transfer döneminde 14 futbolcuyla mukavele imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu futbolcuların çoğuna bonservis ödemese de kiralama bedeli, oyunculara bu sezon verilecek yıllık ücret ve imza paralarının toplamı 35,5 milyon avroyu (220 milyon lira) buluyor.

Bu çerçevede geçen sezon Süper Lig yayın haklarından 231 milyon lira kazanan Galatasaray, menajerlere verilen ücretler de hesaba katılınca, bu paranın tamamını yeni transfer ettiği 14 oyuncu için harcamış oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün ihracat kaleminde ise 4,5 milyon avroya (28 milyon lira) Sevilla'ya giden Fernando bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekibin renklerine bağladığı futbolcular ve bu oyuncuların salt bu seneki maliyetleri şöyle:

Gelenler Bonservis-Kiralama (Milyon avro) Maaş-İmza Parası (Milyon avro) Toplam (Milyon avro) Christian Luyindama 5 1,05 6,05 Michael Seri 1,5 2,8 4,3 Mario Lemina 1 2,05 3,05 Florin Andone 0,7 2,5 3,2 Emre Mor 0,6 0,725 1,325 Valentine Ozornwafor 0,3 0,2 0,5 Radamel Falcao 5 5 Steven Nzonzi 3,25 3,25 Ryan Babel 4,5 4,5 Adem Büyük 0,564 0,564 Okan Kocuk 0,887 0,887 Şener Özbayraklı 0,967 0,967 Jimmy Durmaz 0,967 0,967 Taylan Antalyalı 0,967 0,967 Toplam (Milyon avro) 9,1 26,427 35,527

- BEŞİKTAŞ 27,3 MİLYON AVRO DAĞITACAK

Bu sezon 8 futbolcuyu transfer eden Beşiktaş, bu oyunculardan 5'ine bonservis bedeli öderken 3 oyuncu için kiralama yöntemine başvurdu.

Bu transferler için siyah-beyazlı kulübün kasasından sadece bu sezon 27,3 milyon avro (170 milyon lira) çıkacak.

Beşiktaş'ın ihracat defterinde ise 2 milyon avroluk bonservis bedeliyle Bologna'ya gönderilen Gary Medel dışında oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ın transfer ettiği futbolcular ve bu oyuncuların sadece bu sezon için siyah-beyazlılara faturası şöyle:

Gelenler Bonservis-Kiralama (Milyon avro) Maaş-İmza Parası (Milyon avro) Toplam (Milyon avro) Adem Ljajic 6,5 2,25 8,75 Kevin Nkoudou 4 1,6 5,6 Victor Ruiz 2,5 1,8 4,3 Tyler Boyd 2,4 1,1 3,5 Pedro Rebocho 0,45 0,7 1,15 Douglas Pereira 0,8 0,8 Muhammed Elneny 1,75 1,75 Abdoulay Diaby 1,5 1,5 15,85 11,5 27,35

- TRABZONSPOR'DAN TRANSFERE 15 MİLYON AVRO

Geçen sezon kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen Caleb Ekuban'ın bonservisini alan Trabzonspor, bu transfer haricinde 16 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Futbolculara verilen yıllık ücretler ve bonservis bedelleri düşük gibi gözükse de oyuncuların maliyeti, menajer ücretleri hariç 15 milyon avroyu (93 milyon lira) geçti.

Bu çerçevede Yusuf Yazıcı'yı rekor bir ücretle (16,5 milyon avro) Fransa'nın Lille takımına gönderen Trabzonspor, bu transferden kazandığı paranın neredeyse tamamını yeni oyuncuları için harcadı.

Trabzonspor'un renklerine bağladığı futbolcular ve bu oyuncuların salt bu sezonki maliyetleri şöyle:

Gelenler Bonservis-Kiralama (Milyon avro) Maaş-İmza Parası (Milyon avro) Toplam (Milyon avro) Daniel Sturridge 3,5 3,5 Obi Mikel 1,5 1,5 Caleb Ekuban 1 0,75 1,75 Gaston Campi 0,82 0,34 1,16 Alexander Sörloth 0,75 1,5 2,25 Erce Kardeşler 0,39 0,25 0,64 Ivanildo Fernandes 0,3 0,54 0,84 Yusuf Sarı 0,25 0,46 0,71 Doğan Erdoğan 0,2 0,2 0,4 Ahmet Canbaz 0,125 0,1 0,225 Fıratcan Üzüm 0,9 0,55 1,45 Nemanja Andusic 0,5 0,5 Donis Avdijaj 0,274 0,274 Salih Kavrazlı 0,098 0,02 0,098 Atakan Gündüz 0,098 0,02 0,098 Taha Tunç 0,098 0,02 0,098 Edgar Ie Yusuf Yazıcı transferi karşılığında geldi Feyenoord'a kiralandı - Toplam (Milyon avro)

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