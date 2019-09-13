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Aanyaspor maçına yetişmiyor

A Milli Takım’dan bel ağrılarıyla dönen kaptanı, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek

Giriş Tarihi: 13.9.2019
Emre Belözoğlu Aanyaspor maçına yetişmiyor
Fenerbahçe sağlık heyetinin yaptığı kontroller sonrasında Emre Belözoğlu'nun durumu netleşti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı, pazartesi deplasmanda oynanacak Alanyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçın ardından bel ağrıları artan Emre, Moldova deplasmanında 11'de yer almamıştı.

ISLA-MOSES-HASAN YETİŞMEDİ
Emre'nin yanı sıra sakatlıkları nedeniyle uzun süredir tedavide olan Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses da Alanya deplasmanına yetişemediler. Fizik olarak hazır durumda olan yeni transfer Luiz Gustavo ise görev verildiği takdirde sahada olacak.
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Emre Belözoğlu Aanyaspor maçına yetişmiyor
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