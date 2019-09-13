Emre Belözoğlu Aanyaspor maçına yetişmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe sağlık heyetinin yaptığı kontroller sonrasında Emre Belözoğlu'nun durumu netleşti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı,A Milli Takım'ın Andorra ile oynadığı maçın ardından bel ağrıları artan Emre, Moldova deplasmanında 11'de yer almamıştı.Emre'nin yanı sıra sakatlıkları nedeniyle uzun süredir tedavide olanda Alanya deplasmanına yetişemediler. Fizik olarak hazır durumda olan yeni transfer