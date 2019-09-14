Eljif Elmas'lı Napoli, evinde kazandı!

BUGÜN NELER OLDU

İtalta Ligi Serie A'da 3. hafta karşılaşmasında Napoli ile Sampdoria kozlarını paylaştı. San Paolo Stadyumu'ndaki mücadele, Napoli'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.Napoli'nin gollerine 13. ve 67. dakikalarda Dries Mertens imza attı. Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, ilk kez Napoli formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Eljif Elmas 76 dakika sahada kaldı ardından oyundan çıkarak yerini Lorenzo Insigne'ye bıraktı.Napoli, galibiyetle sonuçlandırdığı bu maçla puanını 6'ya yükseltirken Sampdoria oynadığı 3. maçtan da puan alamadı.