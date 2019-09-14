Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Eljif Elmas'lı Napoli, evinde kazandı!

'lı , evinde kazandı!

İtalya Serie A 3 hafta maçları kapsamında , evinde ağırladığı 'yı 2 golle devirerek 3 puanın sahibi oldu.

Giriş Tarihi: 14.9.2019 23:41 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 23:44
Eljif Elmas'lı Napoli, evinde kazandı!
İtalta Ligi Serie A'da 3. hafta karşılaşmasında Napoli ile Sampdoria kozlarını paylaştı. San Paolo Stadyumu'ndaki mücadele, Napoli'nin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Napoli'nin gollerine 13. ve 67. dakikalarda Dries Mertens imza attı. Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, ilk kez Napoli formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Eljif Elmas 76 dakika sahada kaldı ardından oyundan çıkarak yerini Lorenzo Insigne'ye bıraktı.

Napoli, galibiyetle sonuçlandırdığı bu maçla puanını 6'ya yükseltirken Sampdoria oynadığı 3. maçtan da puan alamadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Eljif Elmas'lı Napoli, evinde kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN